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"الصدر" يدعو القوات السياسية للتعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
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دعا الزعيم مقتدى الصدر الإثنين، القوى السياسية في العراق إلى التعاون لإخراج القوات الأمريكية من العراق.



وقال الصدر في تغريدة على تويتر: "حذرنا سابقاً من مغبة الزج بالعراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وقلنا إن العراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".



وذكر: "لو أننا تعاونا سابقاً لإخراج المحتل، عبر المقاومة العسكرية لما جثم على صدر العراق، ولو أننا تعاونا من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث واليوم، وأننا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية".



ودعا الصدر إلى توحيد الصفوف لإخراجه بأسرع وقت ممكن "ولتبعدوا عنكم التصرفات عير المسؤولة من بعض الفصائل العسكرية، وليكن زمام الأمر بيد القوات الأمنية حصراً".



وأكد الصدر: "إذا لم ينسحبوا سيكون لنا تصرف آخر وبالتعاون معكم".



تأتي تصريحات الصدر بعد تعرض ميليشيا الحشد الشعبي الأحد إلى قصف جوي أمريكي استهدف حزب الله العراق أحد فصائل الحشد، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 51 آخرين.
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مقتدى الصدر اليكي القوى السياسية القوات الأمريكية القصف الأمريكي العراق

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