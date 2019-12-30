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تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق الفارس الأبيض انطلاق قناة الزمالك الجديدة، بعد ساعات من تداول البرومو الخاص للفضائية، التي من المنتظر أن تنقل حصريات الزمالك، وتقدم العديد من البرامج الت تهتم بالشأن الزملكاوي.

موعد انطلاق قناة الزمالك

وتنطلق قناة الزمالك في مطلع العام الجديد 2020، بحسب تصريحات نجوم الكرة وبعض الإعلاميين المنتمين للفريق الأبيض، بعدما تأجل انطلاقها أكثر من مرة، نتيجة عدة ظروف ألمت بالنادي الفترة الأخيرة.

برومو قناة الزمالك

وانتشر برومو قناة الزمالك بعدما نشر نجم الزمالك السابق، الثعلب الصغير حازم إمام، صورة له من كواليس التصوير.

أغنية برومو قناة الزمالك

ونشر نادي الزمالك برومو قناة الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وابلإعلان جاء في شكل أغنية، استعرضت لقطات لمشجعي النادي، وانتهت بظهور حازم إمام نجم الزمالك السابق، الضي نشر صورة قبلها.

وتبث قناة الزمالك عبر القمر الصناعي نايل سات، على التردد :

11449

أفقي: 27500

بمعدل ترميز: 5/6

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الكلمات المفتاحية

قناة الزمالك تردد قناة الزمالك برومو قناة الزمالك

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