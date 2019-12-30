بالفيديو.. أول عرض لبرومو قناة الزمالك الجديدة

كشف تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، عن برومو قناة الزمالك الجديدة.





ونشر مرسي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبرومو قناة الزمالك الجديدة، وعلق عليه قائلًا: "قريبا إن شاء الله".





وظهر اللاعب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك الأسبق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في البرومو الخاص بـ"قناة الزمالك"، بجانب بعض من لاعبي الزمالك مثل "محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود علاء - طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - حازم إمام".





وينتظر عشاق القلعة البيضاء انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي، حيث جهز مرتضى منصور رئيس النادي مفاجأة للجماهير في القناة التي تعتبر الناقلة الرسمية لجميع أخبار القلعة البيضاء.



