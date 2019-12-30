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بدون مكياج.. يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة جديدة:"بعد تصوير ليلة طويلة"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:40 م
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يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة يسرا اللوزي، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرت المنتجة المتألقة، صورة لها جديدة بأحدث ظهور لها على حسابها الشخصى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها .

ظهرت يسرا اللوزي في الصورة، علي طبيعتها بدون مكياج في صورة طبيعية توضح ملامح وجهها، وأعتمدت تسريحة شعر الكعكة .

وعلقت "اللوزي"، على الصورة:" الاستيقاظ بعد تصوير ليلة طويلة"، ونالت العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

مسلسل "اطمنى"

حيث شاركت الفنانة يسرا اللوزي في بطولة هذا المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، أحمد حاتم، محمد علاء، سامح الصريطي، ولاء الشريف، احمد صفوت، انوشكا، شيرين، احمد فؤاد سليم، ومن تأليف أحمد صبحي .
بدون مكياج.. يسرا اللوزي تشارك جمهورها بصورة جديدة:بعد تصوير ليلة طويلة
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