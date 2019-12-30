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«الفجر» يُكرم النادي الأهلي كأفضل فريق في 2019
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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الفجر الرياضي
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حرص موقع وجريدة «الفجر» على تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.
وضع «الفجر الرياضي» استفتاءًا للجماهير لاختيار الأفضل في 2019، وحصد النادي الأهلي جائزة أفضل فريق في 2019، حيث تمكن من حصد بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.
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