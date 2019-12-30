«الفجر» يُكرم النادي الأهلي كأفضل فريق في 2019

«الفجر»





وضع «الفجر الرياضي» استفتاءًا للجماهير لاختيار الأفضل في 2019، وحصد النادي الأهلي جائزة أفضل فريق في 2019، حيث تمكن من حصد بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.





وزار وفد من مؤسسة موقع وجريدة «الفجر» مقر النادي بالجزيرة، وسلم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، درع أفضل نادٍ، كما تسلم الشناوي ومعلول جائزتي الأفضل عن العام.

ووجه عبد الحفيظ الشكر للقائمين على الاستفتاء، مؤكدًا اعتزاز النادي بالمؤسسات الإعلامية ودورها في خدمة الرياضة بشكل عام.

حرص موقع وجريدةعلى تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.