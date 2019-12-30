Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الفجر» يُكرم النادي الأهلي كأفضل فريق في 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:15 م
Advertisements
تكريم الفجر للنادي الأهلي
تكريم الفجر للنادي الأهلي
الفجر الرياضي
Advertisements
 حرص موقع وجريدة «الفجر» على تكريم الأفضل من الرياضيين في عام 2019، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين وحُراس المرمي والمدربين، في كافة الألعاب الفردية والجماعية.

وضع «الفجر الرياضي» استفتاءًا للجماهير لاختيار الأفضل في 2019، وحصد النادي الأهلي جائزة أفضل فريق في 2019، حيث تمكن من حصد بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

وزار وفد من مؤسسة موقع وجريدة «الفجر» مقر النادي بالجزيرة، وسلم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، درع أفضل نادٍ، كما تسلم الشناوي ومعلول جائزتي الأفضل عن العام.


ووجه عبد الحفيظ الشكر للقائمين على الاستفتاء، مؤكدًا اعتزاز النادي بالمؤسسات الإعلامية ودورها في خدمة الرياضة بشكل عام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي علي معلول سيد عبد الحفيظ تكريم موقع الفجر تكريم الفجر للنادي الأهلي النادي الأهلي الأهلي

أخبار تهمك

الأمور حسمت بالفعل.. ميلان الإيطالي يضم أول الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ يوم

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا كبيرا مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 8 ساعات

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يكرم فريق كرة القدم بحضور الخطيب

"وشوشة" تكرم محمود الخطيب كأفضل رئيس نادي في 2018 (فيديو)

«الفجر» يُكرم علي معلول كأفضل محترف في الدوري المصري 2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

08:40 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status