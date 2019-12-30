المؤتمر السنوي الأول للجنة إحياء التراث المعاصر بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر





تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، تقيم لجنة «إحياء التراث المعاصر» مؤتمرها السنوي الأول بعنوان:

التراث المعاصر في المواقع والمدوَّنات والمجلات الإلكترونية

وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 31-12-2019 بمقر النقابة بالزمالك

أهداف المؤتمر:

1. معرفة الحضور التراثي المعاصر في المواقع والمجلات الإلكترونية

2. تحديد إمكانية الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في إحياء التراث عموما والمعاصر بخاصة.

3. استكشاف تجارب دولية سبَّاقة في تحقيق التراث ونشره بشكل إلكتروني.

4. معرفة أثر المدونات والمجلات الإلكترونية في الأدب العربي المعاصر.

5. بناء فهرسة إلكترونية للإنتاج الأدبي والثقافي للأدباء عامة وأعضاء اتحاد الكتاب الراحلين خاصة في القرن العشرين.

محاور المؤتمر:

1) مصطلح التراث المعاصر ضرورة عصرية أم مفارقة لغوية؟

2) تجارب دولية سباقة في نشر التراث وتحقيقه إلكترونيًّا.

3) دور المجلات والمدوَّنات والمواقع في إحياء التراث المعاصر.

4) استشراف رؤى مستقبلية لموقع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

5) دور مواقع التواصل الاجتماعي في تطوَّر الأدب العربي المعاصر.

6) نحو بناء فهرسة للإنتاج الأدبي والثقافي للأدباء عامة وأعضاء اتحاد الكتاب الراحلين خاصة في القرن العشرين.

الباحثون وعناوين الأبحاث:

• الجلسة الأولى: التراث المعاصر والتقنيات الحديثة

ويرأسها أ.د. فتحية النبراوي

1. د/ منصور محمد أحمد يوسف: التراث المعاصر (المصطلح والمضمون)

2. د/ نعيم محمد عبدالغني: دور التقنيات الحديثة في الحفاظ على التراث

3. د/ محمد محمود سيد أحمد طه نور: الحفظ الإلكتروني للمعرفة: مزاياه ومخاطره

4. د/ أفكار أحمد زكي: الدكتورمحمد حسين هيكل (1888 - ديسمبر1956) رائد الرواية العربية

• الجلسة الثانية: التراث والمجلات الإلكترونية والمعاجم الشعرية ومواقع التواصل الاجتماعي

ويرأسها د. حسام عقل

5. خالد جودة أحمد: الكنز الثقافي الرقمي (سلسلة "تراث الإنسانية" بموقع أرشيف المجلات الإلكتروني نموذجًا)

6. محمد السيد عبد المعطي غانم: دور المجلات في إحياء التراث المعاصر (مجلة الأزهر أنموذجًا)

7. هالة عصفور: دور مواقع التواصل في تطور الأدب العربي المعاصر

8. عبدالفتاح جمال عبدالفتاح: الدراعمة في معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين: نقد واستدراك

رئيس المؤتمر: الأستاذ الدكتور عبدالحكيم راضي عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة.

مقرر عام المؤتمر: الأستاذة الدكتورة فتحية النبراوي - أستاذ التاريخ المتفرغ في كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

ضيف شرف المؤتمر: المحقق العروضي والشاعر الكبير الحساني حسن عبدالله

الأمين المساعد للمؤتمر: الشاعر الدكتور إيهاب عبدالسلام

رئيس لجنة إحياء التراث المعاصر: الشاعر الدرعمي محمد حجاج