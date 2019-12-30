الأرجنتيني ليوناردو جيل ينضم رسميا لاتحاد جدة لمدة 3 مواسم

أعلنت إدارة فريق اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، التعاقد رسميًا مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل لاعب روزاريو سنترال، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية لمدة 3 مواسم.





ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التغريدات "تويتر"، يعلن خلالها ضم ليوناردو جيل لصفوفه، جاء فيها: "ليوناردو جيل ينضم لكتيبة النمور".



ويبلغ ليوناردو جيل 28 عامًا ويلعب في خط الوسط، وبدأ مشواره الاحترافي في عام 2009 بالدوري الأرجنتيني، وتعتبر تجربة الاتحاد الأولى له خارج الأرجنتين.





ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 في ترتيب جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيدـ 13 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وحيد، و 8 هزائم.