Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرجنتيني ليوناردو جيل ينضم رسميا لاتحاد جدة لمدة 3 مواسم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:06 م
Advertisements
ليوناردو جيل
ليوناردو جيل
Advertisements
أعلنت إدارة فريق اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، التعاقد رسميًا مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل لاعب روزاريو سنترال، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية لمدة 3 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التغريدات "تويتر"، يعلن خلالها ضم ليوناردو جيل لصفوفه، جاء فيها: "ليوناردو جيل ينضم لكتيبة النمور".

ويبلغ ليوناردو جيل 28 عامًا ويلعب في خط الوسط، وبدأ مشواره الاحترافي في عام 2009 بالدوري الأرجنتيني، وتعتبر تجربة الاتحاد الأولى له خارج الأرجنتين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 في ترتيب جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيدـ 13 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وتعادل وحيد، و 8 هزائم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليوناردو خيل ليوناردو جيل لاعب اتحاد جدة الجديد الارجنتيني ليوناردو جيل اتحاد جدة يتعاقد مع ليوناردو جيل اتحاد جدة

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأمور حسمت بالفعل.. ميلان الإيطالي يضم أول الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ حوالي 6 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ يوم

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا كبيرا مع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 7 ساعات

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إدارة الاتحاد ترفع ميزانية الصفقات الشتوية للهيئة العامة للرياضة

أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018

المقاصة يتعاقد مع هداف كوكاكولا رسميا

الاتحاد يجدد عقد حارسه فواز القرني لفترة طويلة

رسميًا.. الزمالك يعلن عن ثاني صفقاته الشتوية

عاجل.. النجم الساحلي يضم نجم الأهلي الهارب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

08:40 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status