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أحمد موسى يكشف كارثة عن مصنع أبو زعبل (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المسؤولين باتخاذ إجراءات عاجلة لحل أزمة مصنع "أبو زعبل" للأسمدة من أجل سلامة المواطنين، موضحًا أن لمصنع به كيماويات وداخل كتلة سكنية.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، إن مصنع "أبو زعبل" للأسمدة يؤثر على حياة المواطن الذي يعيش في هذه المنطقة، موضحًا أن حوالي 50 مواطنا أصيبوا باختناقات نتيجة الدخان والأتربة.

وأشار إلى أن الأهالي يعانون من مشكلات صحية ضخمة بسبب التلوث، كما أن الأراضي الزراعية والبيوت المحاطة بالمصنع تتأثر من الدخان والغبار.

ووصف مصنع أبو زعبل للأسمدة بأنه قنبلة موقوتة تهدد حياة 3 قرى محاطة به، مطالًبا وزارتي البيئة والري بحل المشكلة.

ولفت إلى أن "ماسورة " صرف المصنع تصب في ترعة الإسماعيلية؛ وهو أمر يحتاج إلى إجراءات عاجلة.
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الكلمات المفتاحية

مصانع الأسمدة أحمد موسى أبو زعبل

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