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مصرع وإصابة طالبتين دهسًا بالقطار أثناء عبورهن مزلقان بالبحيرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
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لقيت طالبة بمدرسة الثانوي الفنى بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة مصرعها، بينما أصيبت أخرى بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم إثر قيامهن بعبور مزلقان السكة الحديد بقرية التوفيقية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث عبور مشاه طالبتين بمدرسة الثانوي الفني بمدينة كوم حمادة على مزلقان التوفيقية بمركز إيتاى البارود.

أسفر الحادث عن وفاة الطالبة "ندى السعداوى درويش" 16 عاما، وإصابة الطالبة "أميرة عدلى مبروك الماحى" 16 عاما، مصابة بكسر بالكوع الأيسر وكدمات متعددة بالجسم والقدمين.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لذات المستشفي وجارى عمل الإسعافات الأولية له، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر مزلقان طالبة البحيرة اخبار

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