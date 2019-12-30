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برلمانية: مصر تجذب أنظار العالم بفضل الاصلاح الاقتصادى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
إسلام شعراوي
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أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بنجاح الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن مصر تحولت من اقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس النمو الاقتصادي في العالم.

وأضافت "درويش"، أنه بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسة، استطاعت الدولة المصرية جذب أنظار العالم لها مثل صندوق النقد الدولي والبنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولة، بسبب التقارير التى تؤكد النجاح الكبير فى النمو الاقتصادى.

وأوضحت وكيل اللجنة أن أخر هذه التقارير ما نشرتة مؤسسة "فيتش"، عن انتعاش حركة التجارة فى مصر 2020، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى حين تتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظرًا لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.

وتابعت، أن الموسسة قد نشرت تقريرا مؤخرا حول رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تؤدى إلى تحسن الاقتصاد الكلى، كما توقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/ 2020.
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الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح السيسي النائبة سولاف درويش الاقتصاد المصري الإصلاح الاقتصادى

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