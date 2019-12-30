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رد ناري من "أحمد موسى" على نقل كباش الفراعنة لميدان التحرير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروع تطوير ميدان التحرير، الذي يجرى على أعلى مستوى، حيث سيتم وضع مسلات من صان الحجر بالشرقية يبلغ ارتفاعها 19 مترا فضلًا عن أثار أخرى.

وانتقد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، حالة الجدل التي حدثت عقب الإعلان عن نقل أثار من كباش لميدان التحرير، قائلًا: "أنقلبت الدنيا.. والناس اللي بتتكلم أكتر ناس شافت ميادين العالم في فرنسا ولندن وإيطاليا.. وإحنا أصحاب الأثار اللي موجودة في هذه المدن!".

وأشار إلى أن طريق الكباش ومعبد الأقصر يوجد فيهما أكثر من 100 قطعة أثرية لم يراهم أحد ولذلك نحاول نقلهم في ميدان من أشهر ميادين مصر وهو التحرير ولن يؤثر ذلك على أثار الأقصر، معقبًا: "في ناس أعداء التطوير في البلد".

ونوه إلى أن ميدان التحرير هو واجهة مصر ويجب أن يتم تطويره بشكل لائق ويضاف إليه قطع أثرية حقيقية غير مقلدة وتكون مزارا سياحيا كبيرا.

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الكلمات المفتاحية

ميدان التحرير قطعة أثرية الإعلامي أحمد موسى اثار الكباش

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