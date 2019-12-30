إسلام إبراهيم يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مسلسله الجديد "بيضة دهب"

كشف الممثل الشاب إسلام إبراهيم، عن أحداث مسلسل "بيضة دهب" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



وصرح إسلام إبراهيم لـ" الفجر الفني " أن مسلسل "بيضة دهب" يدور فى إطار كوميدي يتناول عن كيفية استغلال الإنسان لموهبته حتى يستفيد منها وأيضاً يفيد بها مجتمعه، ويوضح أن الإنسان إذا لم يستغل موهبته بشكل الصحيح سوف تنتهي موهبته.



وأوضح "إبراهيم"، أن العمل توقف بسبب انشغاله بعرض مسرحية "علاء الدين" فى موسم الرياض، مضيفاً أنهما سيعودوا إلى التصوير خلال هذا الشهر، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، على إحدي المنصات الرقمية.



مسلسل "بيضة دهب" يعتمد على البطولة الشبابية لكلا من "إسلام إبرهيم، هنادى مهنى، محمد جمعة، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين"، و فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.