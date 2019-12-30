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الموت يفجع الفنان خالد سليم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:05 م
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خالد سليم
خالد سليم
أماني سلام
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أعلن الفنان خالد سليم، عن وفاة عمته كوثر سليم، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر.

ونشر خالد سليم، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت الى رحمة الله ظهر الأمس .. وانتقلت بجوار ربها عمتي السيده كوثر سليم سمارة أرجوا منكم الدعاء لها و قراءة الفاتحة البقاء لله".

والجدير بالذكر أن خالد شارك مؤخرًا في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،نيكولا معوض، أشرف زكي، حازم سمير،إسلام جمال.
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