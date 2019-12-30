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انقطاع مياه الشرب عن مناطق شرق الإسكندرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت شركة مياه الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن ضعف وانقطاع المياه، عن مناطق بشرق الإسكندرية، وذلك نظرًا لأعمال نقل وترحيل خط ناقل قطر 1000، وذلك في إطار تطوير محور المحمودية.

وأشارت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم انقطاع المياه مساء اليوم الاثنين وحتى انتهاء أعمال الإصلاح غدًا الثلاثاء، عن بعض مناطق شرق الإسكندرية بمنطقة حجر النواتية وهي "كوبرى الناموس، حجر النواتية، جينوتي"، حيث سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال النقل.

وناشدت الشركة  المواطنين في حالة طلب سيارة للمياه الاتصال على الخط الساخن 125.
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مياه شرب مصر شرق الاسكندرية الاسكندرية اخبار

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