انقطاع مياه الشرب عن مناطق شرق الإسكندرية



وناشدت الشركة المواطنين في حالة طلب سيارة للمياه الاتصال على الخط الساخن 125.



أعلنت شركة مياه الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن ضعف وانقطاع المياه، عن مناطق بشرق الإسكندرية، وذلك نظرًا لأعمال نقل وترحيل خط ناقل قطر 1000، وذلك في إطار تطوير محور المحمودية.وأشارت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم انقطاع المياه مساء اليوم الاثنين وحتى انتهاء أعمال الإصلاح غدًا الثلاثاء، عن بعض مناطق شرق الإسكندرية بمنطقة حجر النواتية وهي "كوبرى الناموس، حجر النواتية، جينوتي"، حيث سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال النقل.