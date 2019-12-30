غسان سلامة: تركيا سبب تفاقم الوضع في ليبيا

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، إن تركيا تعد سبب تفاقم الوضع في ليبيا، لافتا إلى أن التدخل الأجنبي التركي تحديداً، تسبب في تأجيج الصراع في طرابلس.

وقال سلامة، خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن " تركيا وحكومة فايز سراج في طرابلس، ساهما مؤخراً في تصعيد الوضع في ليبيا".

وأوضح أن "مذكرتا التفاهم العسكرية والأمنية، الموقعتين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين حكومة السراج وأردوغان، وتصريحات الأتراك الأخيرة بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، أدى إلى تدويل الأزمة".

وأضاف المبعوث الأممي أن التدخل الخارجي ساهم في تفاقم الوضع الذي شهدتها ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى أن "تركيا سلمت أسلحة وطائرات بدون "طيار" إلى مسلحي السراج، فضلاً عن تواجد مقاتلين سوريين ضمن صفوف حكومة السراج".



وأعرب سلامة عن خيبة أمله إزاء التصعيد في ليبيا، قائلاً:" أشعر بخيبة أمل، لأنه بعد تسعة أشهر من القتال في طرابلس، لم يتوصل مجلس الأمن لقرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار".

واعتبر المبعوث الأممي أن مصداقية الأمم المتحدة على المحك في ليبيا، وأن المجتمع الدولي بات عاجزاً أمام هذا الوضع، وأمام تسليم السلاح، وانتهاك حظر توريد السلاج إلى ليبيا".