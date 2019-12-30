"الصوت والضوء": نعمل على تطوير القاهرة الخديوية بالتزامن مع إخلاء الوزارات.. (فيديو)

قال المهندس محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إن الشركة تعمل على تطوير القاهرة الخديوية، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع إخلاء محافظة القاهرة من الوزارات العام المقبل، والانتقال إلى العاصمة الإدارية.



وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، للمذاع على فضائية "Dmc"، مساء الإثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بتطوير ميدان التحرير الذي يُعد من أشهر الميدان في مصر، وتتعاون مجموعة من الوزارة في تطوير هذا الميدان مثل وزارة الأثار والسياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



ولفت إلى أن شركة مصر للصوت والضوء تختص بأعمال الإضاءة الجمالية في الميدان، على رأسها المتحف المصري بالتحرير، وفي القريب العاجل سيتم الإنتهاء من تطوير الميدان بإذن الله، وسيتم العمل على إضاءة وجهات العمران ووجهات ميدان التحرير.

