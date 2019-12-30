فالفيردي في ورطة.. إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب

كشف نادي برشلونة الإسباني بشكل صادم لجمهوره عن حجم الإصابة التي تعرض لها ثنائي الفريق خلال الساعات الماضية قبل السوبر الإسباني.

وجاء في بيان صادر عن النادي الكتالوني على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن شتيجن "خارج الخدمة لأنه يخضع لعلاج في ركبته اليمنى جراء إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة، وسيتحدد موعد عودته إلى الملاعب حسب استجابته للعلاج".

وفي ما يتعلق بلاعب الوسط البرازيلي أرثر، فقد ذكر النادي أنه "يواصل علاجه من إصابة في المحالب وسيغيب نحو ثلاثة أسابيع"، ما يعني غيابه عن مباراتي إسبانيول وغرناطة في "الليجا"، ولقاء أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

ويتصدر برشلونة حامل اللقب ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة.

ومن الممكن أن يلتقي برشلونة في حال عبوره لأتليتكو مدريد، نظيره ريال مدريد في كلاسيكو الأرض مجددا، على أن يتخطى الأخير نظيره فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني.