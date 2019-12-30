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Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:32 م
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كارفور
كارفور
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يحتفل كارفور مصر بأقوى العروض والتخفيضات تزامنًا مع دخول السنة الجديدة 2020 وأعياد الكريسماس، ونشركتالوج عروض كارفور في رأس السنة 2020، عدة بضائع مخفضة تصل لـ 60 % من السلع المهمة والمستخدمة يوميًا في البيوت، وكارفور يقوم بعمل إحتفالات لكونه في هذا العام هو العام السابع عشر على تأسيسه في مصر، والتخفيضات والعروض بالفعل بدأت في هذه الفترة، وسوف تستمر لمدة أسبوعين من العام الجديد 2020، ولكن إن انتهت الكمية التي تحتوي على العروض، فهذا يعني أن التخفيضات انتهت.

جدير بالذكر أن الاحتفالات بهذه المناسبات في كارفور سوف تستمر حتى يوم 14 يناير من عام 2020، وسوف يكون هناك عروض كثيرة وتخفيضات على جميع السلع، هذه التخفيضات قد تصل إلى 60% من قيمة السلع الحقيقي، وتشمل هذه التخفيضات بجميع الفروع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

ويقدم كارفور فى جميع محافظات مصر عروض مميزة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، كما يقدم عروض على الشاشات المتنوعة وهناك عروض فى قسم الاجهزة الكهربائية، قسم الادوات المنزلية، وينتظر العديد من المواطنين احتفالات العام الميلادي الجديد حيث يقدم خلالها كارفور عروض متعددة ومميزة.

ومن المقرر أن تبدأ العروض من يوم 1 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 14 يناير 2020، ويتوجه العديد من المواطنين للحصول على العروض المميزة التى يقدمها كارفور فى جميع أقسامه المتنوعة، ويقدم كارفور هذا العام عروض مميزة على الاجهزة الكهربائية وشاشات التليفزيون والأدوات المنزلية المتنوعة.

Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
Carrefour Market عروض كارفور مصر في رأس السنة الجديدة 2020.. تخفيضات تصل لـ 60% بحلول العام الجديد Happy new year 2020
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