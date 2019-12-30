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ردا على بوليفيا.. إسبانيا تعتزم طرد 3 دبلوماسيين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:21 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، عزم مدريد طرد 3 دبلوماسيين تابعين لبوليفيا، رداً على قيام الأخيرة بإجراء مماثل.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة بوليفيا بالوكالة جانين آنييز، طرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين إسبانيين، في تصعيد لخلاف دبلوماسي بسبب محاولة مفترضة لتهريب مسؤول حكومي سابق.

وقالت الرئيسة: "قررت الحكومة الدستورية التي أترأسها اعتبار سفيرة المكسيك لدى بوليفيا ماريا تيريزا ميركادو والقائمة بالأعمال الإسبانية كريستينا بوريجويرو، والقنصل الإسباني الفارو فيرنانديز، أشخاصاً غير مرغوب فيهم".

ويأتي القرار بعدما اتهمت بوليفيا موظفي السفارة الإسبانية بمحاولة الدخول خلسة وبشكل سري إلى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز مع مجموعة من الرجال الملثمين، لإخراج مساعد سابق للرئيس السابق إيفو موراليس مطلوب لدى السلطات، وهو ما نفته مدريد.

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