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أحمد فهمي: "أحلى حاجة في الدنيا الغرور"!

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:24 م
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احمد فهمي
احمد فهمي
رباب مصطفي
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يشارك الفنان أحمد فهمي، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشر الفنان المتألق، صورة جديدة في أحدث ظهور له، ولاقت الصورة تفاعلًا لدى جمهوره .

وعلق "فهمي" الصورة: "جامد أوي أنا الحمدلله.. أحلى حاجة في الدنيا الغرور"، ونالت الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

وظهر "أحمد"، في الصورة، مرتدي جاكيت جلد بني، ذات أكمام طويلة، ونظارة بني، وبنطلون جينز رصاصي غامق، واعتمد تسريحة شعر بسيطة.

مسلسل "الواد سيد الشحات"

شارك الفنان أحمد فهمي، فى بطولة مسلسل"الواد سيد الشحات"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمد عبد الرحمن، هنا الزاهد، إبرام سمير، إخراج أحمد الجندى.
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