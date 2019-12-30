Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجدة الطفل: المحاكم تنظر 14 ألف قضية إثبات نسب بسبب زواج القاصرات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن مصر وقعت على أكثر من اتفاقية دولية ومحلية لحماية الطفل، وتوفير حياة كريمة له، منوها بأنهم طالبوا بإلغاء دفتر توثيق الزواج، وهو ما سيتم تنفيذه.

وأشار "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الزواج العرفي يؤدي إلى مشاكل كأطفال غير مثبتين، منوها بأن المحاكم تنظر نحو 16 ألف قضية إثبات زواج سنويا، و14 قضية إثبات نسب بسبب زواج القاصرات.

ولفت "عثمان" إلى أنهم تلقوا بلاغا منذ فترة من محافظة البحيرة عن زواج طفلة أقل من 18 عام فشلت في تحمل مسئوليات الزواج، فتم طردها من الأسرة، وهى حامل، كاشفا أنهم تلقوا 750 ألف مكالمة تليفونية أسفرت عن 20 ألف بلاغ منهم 3،4% عن زواج الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجدة الطفل زواج القاصرات

أخبار تهمك

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 5 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. برشلونة يفقد أول نجومه في السوبر

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ ساعة و 23 دقيقة

فالفيردي في ورطة.. إصابة جديدة في صفوف برشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب

منذ 41 دقيقة

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يخسر نجمه لفترة طويلة.. وعملية جراحية في انتظاره!

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"نجدة الطفل" يُطالب بتشديد العقوبات على الزواج المبكر لحماية الأطفال

صبري عثمان: الزواج المبكر للأطفال من أسوأ القرارات ونطالب بسرعة تجريمه (فيديو)

المجلس القومي للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل مشروع قانون تجريم الزواج المبكر

"ابو القمصان" عن تزويج طفلة مرتين: كارثة تحتاج للتجريم بالقانون (فيديو)

حفيدة هدى شعراوي: زواج القاصرات قضية شائكة

خط نجدة الطفل: تلقينا 400 بلاغ خاص بزواج القاصرات منذ بداية العام وحتى الآن

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

02:53 م

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

07:06 م

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

03:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status