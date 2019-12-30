نجدة الطفل: المحاكم تنظر 14 ألف قضية إثبات نسب بسبب زواج القاصرات



وأشار "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الزواج العرفي يؤدي إلى مشاكل كأطفال غير مثبتين، منوها بأن المحاكم تنظر نحو 16 ألف قضية إثبات زواج سنويا، و14 قضية إثبات نسب بسبب زواج القاصرات.



ولفت "عثمان" إلى أنهم تلقوا بلاغا منذ فترة من محافظة البحيرة عن زواج طفلة أقل من 18 عام فشلت في تحمل مسئوليات الزواج، فتم طردها من الأسرة، وهى حامل، كاشفا أنهم تلقوا 750 ألف مكالمة تليفونية أسفرت عن 20 ألف بلاغ منهم 3،4% عن زواج الأطفال.



قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، إن مصر وقعت على أكثر من اتفاقية دولية ومحلية لحماية الطفل، وتوفير حياة كريمة له، منوها بأنهم طالبوا بإلغاء دفتر توثيق الزواج، وهو ما سيتم تنفيذه.