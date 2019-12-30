مي عمر تغازل جمهورها بهذه الإطلالة (صورة)

شاركت الفنانة مي عمر، صورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عمر"، تعليقًا على الصورة: "أفضل وقت في السنة"، وكانت ترتدي بالطو أبيض وحذاء أسود وبابتسامة بسيطة، وظهرت في أحد شوارع أوروبا.



وقام الجمهور بالتفاعل مع الصورة من خلال التعليقات وكانت أبرز التعليقات "الناس اللي خرباها بره مصر" و"انت أحلي وأجمل انسانة في الوسط الفني".



يذكر أن مي عمر، قامت بالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وكانت بدايتها من خلال مسلسل "حكاية حياة" الذي قامت ببطولته وشاركها فيه عدد من الفنانين منهم غادة عبد الرازق وطارق لطفي وأحمد زاهر، ثم مسلسل "كلام على ورق" مع هيفاء وهبي وأحمد زاهر وماجد المصري،و"الأسطورة" مع محمد رمضان وروجينا.



ومن الأعمال السينمائية فيلم "أخر ديك في مصر"، مع محمد رمضان وهالة صدقي و"تصبح علي خير" مع الفنان تامر حسني ودرة.



والجدير بالذكر تجهيزها لفيلم "الفتوة" عام 2020 مع ياسر جلال وأحمد صلاح السعدني.