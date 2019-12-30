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دورات للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب لجهاز تنمية المشروعات بالفيوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:28 م
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وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
ريهام على
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أكد درويش أن مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بمحافظة الفيوم، أن الجهاز لديه خبرة كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مشاركته كعضو في اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد شهدت الفترات الماضية تكثيف الدورات الترويجية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناطق المصدرة وهناك استجابة واسعة من الشباب لهذه التوعية، وبجانب هذه التوعية تأتي برامج الجهاز ومن أهمها برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصغير"، ويتعاظم دور الجهاز أيضًا في تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي تخدم نجاح هذه المشروعات ومن بينها الخدمات غير المالية كالتسويق وكذلك المشاركة في المعارض الدولية.

واستعرض المهندس أشرف درويش، مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، خلال اللقاء الجماهيري، دور الجهاز خلال الفترة الماضية في دعم مشروعات الشباب والتيسيرات التي يقدمها لريادة الأعمال من خلال توفير القروض للشباب للبدء في مشروعات صغيرة، حيث تم ضخ ٢.٤ مليار جنيه في محافظة الفيوم منذ تأسيس الجهاز في عام 1991.

وتابع درويش أن جهاز تنمية المشروعات عمل على دمج مجال ريادة الأعمال ضمن برامج عمله والخدمات التي يقدمها للشباب، من خلال عقد شراكات متكاملة مع شركاء التنمية بمحافظة الفيوم بهدف الوصول للشباب والتعريف بأهمية العمل الحر، وما يقدمه الجهاز من أفكار للمشروعات وتيسيرات مختلفة ومتنوعة تناسب حالة الشاب وتساعده على البدء.

وشهد اللقاء الجماهيري عرض نموذجين ناجحين لشابين حصلا على خدمات الجهاز وقاما بتنفيذ مشروعهما الصغير وهما: "أنور أبو زيد" صاحب مصنع سجاد و"حسين أحمد محمد" صاحب مصنع متخصص في تصنيع الأكياس البلاستيكية.
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وزيرة الهجرة مصر تنمية مشروعات الفيوم اخبار

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