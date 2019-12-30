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أكبر 10 دول في تلقي التحويلات من الخارج"تعرف عليهم"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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احتلت مصر المرتبة الخامسة في تلقي التحويلات من الخارج خلال عام 2019، وفي إطار الخدمات التي تقدمها "الفجر" لمواطنيها ومتابعيها، ننشر "إنفوجرافيك" عن أكبر 10 دول في تلقي التحويلات من الخارج.. وإليكم التفاصيل:


1- الهند 78.6 مليار دولار
2- الصين 67.4 مليار دولار
3- المكسيك 35.4 مليار دولار
4- الفلبين 33.8 مليار دولار
5- مصر 28.9 مليار دولار
6- نجيريا 24.3 مليار دولار
7- باكستان 21 مليار دولار
8- فيتنام 15.9 مليار دولار
9- بنجلادش 15.5 مليار دولار
10- أوكرانيا 14.4 مليار دولار
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التحويلات من الخارج التحويلات المصريين من الخارج اخبار مصر اخبار الاقتصاد أكبر 10 دول

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