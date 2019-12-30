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عاجل.. انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:16 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اُصيب 12 شخصا كانوا يستقلون سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بإنقلاب سيارة بطريق الفيوم، نطاق محافظة الجيزة، ودفع مدير المرور بقوة لمكان الحادث.

وكشفت المعاينة إلى أنه حال سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر إلى انقلابها بجانب الطريق، وإصابة مستقلى السيارة، وعددهم 12 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة، وجار العمل على رفع حطام الحادث وسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

سيارة ترحيلات الفيوم الداخلية أخبار مصر

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