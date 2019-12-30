عاجل.. انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

اُصيب 12 شخصا كانوا يستقلون سيارة ترحيلات بطريق الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





كان اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بإنقلاب سيارة بطريق الفيوم، نطاق محافظة الجيزة، ودفع مدير المرور بقوة لمكان الحادث.



