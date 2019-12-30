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الأندية الكبرى تترقب.. أبراهام يصدم إدارة تشيلسي بمطالبه المادية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:55 م
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تامي ابراهام
تامي ابراهام
عبد القادر عرابي
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علق المهاجم الدولي الإنجليزي تامي أبراهام مفاوضات تمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

 

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للحفاظ على نجمه الشاب، إلا أن أبراهام يريد تعديل تعاقده مادياً بحسب التقارير الإنجليزية.

 

وذكر موقع جول العالمي، أن أبراهام يشترط الحصول على راتب أسبوعي يقدر بمبلغ 180 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع.

 

وينتهي عقد أبراهام مع الفريق بعد عامين ونصف، وتطمح إدارة البلوز في تمديد تعاقد الدولي الإنجليزي لأطول فترة ممكنة مع البلوز.

 

وسجل صاحب الـ 22 عاماً 12 هدف بقميص البلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويعد المهاجم الأساسي للمدرب فرانك لامبارد، على حساب الثنائي ميتشي باتشواي وأولفييه جيرو.

 

وعاد أبراهام مطلع هذا الموسم لصفوف تشيلسي بناء على رغبة لامبارد، بعد أن قضى فترة إعارة ناجحة مع فريق سوانزي سيتي.

 

كما أصبح أبراهام أحد أهم عناصر مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في الفترة الماضية رفقة نجم توتنهام هاري كين.

 

ويعد اللاعب من المواهب التي ترغب العديد من الأندية الكبرى في ضمها وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة رغم غدم وجود عروض رسمية حتى الآن.

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