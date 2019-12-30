انفوجراف.. "فيتش" تتوقع انتعاش حركة التجارة في مصر خلال العام المقبل

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، انتعاش حركة التجارة في مصر 2020، نتيجة لارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال وارتفاع نسبة الواردات، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بحسب انفوجراف نشر على صفحة التواصل الإجتماعي لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزارء.





وأشار تقرير وكالة فيتش إلي ارتفاع صادرت مصر من الغاز المسال حيث تصل القيمة الإجمالية إلي حوالي 14 مليار دولار.





وتتوقع الوكالة ارتفاع نسبة الواردات الرأسمالية ومعدات البناء نظراً لاستمرار دعم الحكومة المصرية لتجهيزات البنية التحتية للاستثمار.