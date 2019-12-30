Advertisements
Advertisements
Advertisements

شرطة برلين تنتشر بشكل مكثف بعد سطو مسلح

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
انتشرت شرطة برلين، اليوم الاثنين، بكثافة قرب "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين، بعد سطو مسلح.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجلاً سطا على أحد المقاهي في التقاطع المكتظ بين شارعي فريدريش شتراسه، وكوخ شتراسه، وأطلق أعيرة نارية.



وتوجهت وحدة خاصة من الشرطة إلى مكان الحادث. وتوجد سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في التقاطع. وأغلقت الشرطة المنطقة حول التقاطع على نطاق واسع.



ولم يتضح بعد إذا أسفر السطو المسلح عن إصابات.



وذكر أحد شهود العيان أنه سمع دوي طلقات رصاص في حوالي الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي عند التقاطع، مضيفاً أن هناك أفرادا كانوا يصرخون، ويفرون.



وذكر أحد العاملين في مخبز بالتقاطع، أنهم أبلغوا الشرطة بعدما رأوا هذا الاضطراب في الشارع، والذي أدى إلى توقف حركة مترو الأنفاق.



تجدر الإشارة إلى أن "نقطة تفتيش تشارلي" كانت أحد المعابر الحدودية عند سور برلين، إبان ألمانيا الشرقية سابقاً. ويقصد هذه المنطقة حالياً الكثير من السائحين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شكل مكثف شرطة برلين سطو مسلح انتشار

أخبار تهمك

بعد خناقة "انستجرام".. أزمة عنيفة تضرب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

منذ ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

منذ ساعة

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

منذ ساعة

العلاقات القوية مع بارتوميو تحسمها.. بديل فالفيردي في برشلونة "مفاجأة"

منذ ساعة الا ربع

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشروط ميسرة.. طرح وحدات لمتوسطي الدخل بمساحات 120 متر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ يوم

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ أقل من ساعتين

الصفقة الأغلى في التاريخ.. ريال مدريد يجهز عرضاً تاريخياً لضم مبابي

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الحكومة المكسيكية تعثر على 150 مهاجرًا في صندوق شاحنة

اتهام ضابطين إسرائيليين بالسلب والسطو المسلح على الفلسطينيين

أفغانستان: مقتل 19 عنصراً أمنياً في هجمات لطالبان

الكشف عن مرتكبي عملية سطو مسلح قبالة أحد البنوك (صور)

سطو مسلح على سيارة لنقل الأموال في الرياض

رجل يشيع الرعب في كاليفورنيا ويقتل 4 طعنا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:53 م

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خسم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

12:01 م

رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

01:55 م

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

03:49 م

3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status