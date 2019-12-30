بطريرك الكاثوليك يستقبل الجماعة الرهبانية للآباء البندكتين

استقبل اليوم الإثنين، صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، الآباء البندكتين بمصر، بالمقر البطريركى بكوبرى القبة، حيث شكرهم على تهنئتهم بعيد الميلاد المجيد ودار الحوار حول رسالتهم وخدمتهم بمصر.





فى سياق أخر قام البطريرك بتقديم التهانى، لراهبات الجماعة الرهبانية بالمستشفي الايطالي، كما وجه الشكر لهم على خدمتهم المثمرة مع المرضى.



