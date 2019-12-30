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فيلم Gul Makai: سيرة ذاتية عن الفائزة بجائزة نوبل للسلام "ملالا يوسفزاي"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:55 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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الممثلة ريم شيخ ستلعب دور ملالا في فيلم السيرة الذاتية المقبل Gul Makai. وسيقوم ببطولة الفيلم أيضًا ديفيا دوتا، بانكاج تريباثي، أتول كولكارني وموكيش ريشي.

فيلم Gul Makai، هو فيلم عن السيرة الذاتية للفائزة بجائزة نوبل للسلام "مالالا يوسفزاي"، وسيصدر الفيلم في 31 يناير 2020.

الفيلم من إخراج أمجد خان وتأليف بهاجواتي تشاكرابارتي وإنتاج سانجاي سينجلا وجايانتيال جادا، وستقوم بدور البطولة ريم شيخ في دور ملالا. ويقوم ببطولة الفيلم أيضًا أديفيا دوتا، بانكاج تريباثي، أتول كولكارني وموكيش ريشي.


ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركات المصنعة، يرسم فيلم Gul Makai"الرحلة الشجاعة لعائلة ضياء الدين يوسفزاي، عندما استولى مسلحو طالبان على وادي سوات في باكستان في عام 2009 وفُرضت الشريعة على شعبها".

وأضاف الفيلم أن مالالا، ابنة ضياء الدين يوسفزاي، تحدثت ضد أخطر منظمة إرهابية في العالم من خلال مدوناتها على موقع BBC Urdu تحت الاسم المستعار Gul Makai، ضد الاضطهاد الذي يواجههما في وادي سوات بباكستان.

تحدثت مالالا عن حق الفتيات، وخاصة الحق في الحصول على تعليم كامل، وشجاعتها اكتسبت اعترافًا ودعمًا عالميًا.
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الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود مالالا يوسفزاي باكستان الفجر الفني Gul Makai

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