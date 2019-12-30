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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين وتصيب 9 أخرين بالضفة الغربية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:03 م
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قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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ذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 فلسطينيين من الضفة الغربية، بعد عملية دهم وتفتيش.

 

وأعلنت الوكالة الفلسطينية، إصابة 9 فلسطينيين آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق خلال مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف شرق نابلس.

 

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى إسعاف ستة آخرين ميدانياً إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت قرب القبر.

 

وقد اقتحم 2500 مستوطن قبر يوسف فجرًا، لأداء طقوس تلمودية، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الذي اعتلى أسطح عدد من البنايات، حسبما نشرت وسائل إعلام عبرية.

 

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين بينهم طفلان وفتشت منازل واستولت على حاسوب في محافظة الخليل.

 

وداهم جنود الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلوا 6 فلسطينيين بينهم طفلين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

 

وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا ودير سامت وسعير وفتشت عدة منازل في ترقوميا، عرف من أصحابها منزل والد الأسير الشاب رائد طنينة الذي اعتقلته قبل عدة أيام، حيث عاثت بمنزل والده إبراهيم جميل طنينة خرابا، واستولت على جهاز حاسوب.

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الكلمات المفتاحية

قوات الاحتلال الضفة الغربية اسرائيل 8 فلسطينيين

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