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مرتضى منصور: اتحاد الكرة لو راجل يمنعني من دخول المباريات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:51 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا حاد على أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، بعد قرار إيقافه من المباريات.

 

وقال "منصور" عبر فيديو نُشر عبر الموقع الرسمي للنادي : اللجنة الخماسية مؤقتة وغير شرعية، مدتها 6 أشهر وسوف ترحل.

 

وأضاف : لو في راجل في اتحاد الكرة يمنعني من دخول المباريات، الدليل كنت حاضر أخر ماتش.

 

وأتم رئيس الزمالك : تم منعي من المباريات بسبب الهجوم على لجنة التحكيم، لأن الزمالك يتعرض للظلم ولن أترك حقه.

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