ننشر لكم أهداف ليفربول وولفرهامبتون وملخص المباراة التي أقُيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.





أهداف ليفربول الإنجليزي وولفرهامبتون



حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز لاعب ليفربول ساديو ماني الهدف الأول والوحيد في شباك ولفرهامبتون، في الدقيقة 42 من عمر المباراة في نهاية الشوط الأول، ومر الشوط الثاني دون أي أهداف لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد عن طريق تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وألغي حكم المباراة هدف في نهاية الشوط الأول لفريق ولفرهامبتون، بسبب " التسلل"، ولكن الفريقين أدوا مباراة مميزة ولم يسع الضيف تسديد اي كرة في شباك ليفربول.

