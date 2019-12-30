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تقنية الـVAR فى الدوري المصري.. خطوة أخيرة من الجبلاية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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تقنية ال VAR
تقنية ال VAR
محمد جمال
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يسعي عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، فى تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR بداية من الدور الثانى لبطولة الدوري المصري، ولذلك يسعي مسؤولوا اللجنة الخماسية فى الحصول على الموافقات الخاصة بتطبيق التقنية.

ويسعي مسؤولى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لأخذ موافقة من وزارة الشباب والرياضة فى تطبيق الڤار بالدوري المصري، من أجل طرح مزايدة بين عدد من الشركات العالمية لتطبيق تقنية الفيدو لمدة 3 سنوات قادمة.

وجاء ذلك الشرط من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم حتى لا يقعوا تحت أى مخالفة إدارية، لأن اللجنة مكلفة بإدارة الكرة المصرية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمدة عام فقط وبالتالي لا يحق طرح مزايدة لمدة 3 سنوات إلا بموافقة وزارة الشباب والرياضة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .
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الكلمات المفتاحية

تقنية ال VAR فى الدوري المصري اجراءات قانونية

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