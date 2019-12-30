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التعليم: امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقية لطلاب المدارس الخاصة في هذه الحالة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
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خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس الخاصة بأن تقوم بعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا حال عدم اكتمال البنية التحتية لها.

وحصلت "الفجر" على نسخة من الخطاب، حيث طلب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من مديري المديريات علي مستوي جمهورية مصر العربية حصر لأعداد المدارس الخاصة التي تقاعست عن استكمال البنية التحتية والعمل علي كتابة تقارير بتفنيد أسباب هذا التقاعس والعمل علي حله .

جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي سوف تبدأ في ١١ يناير المقبل وقد أنهت وزارة التربية والتعليم كافة الاستعدادات الخاصة لهذا الأمر .

التعليم: امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقية لطلاب المدارس الخاصة في هذه الحالة
التعليم: امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقية لطلاب المدارس الخاصة في هذه الحالة
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الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم والتعليم امتحانات الصف الثاني الثانوي التربية والتعليم والتعليم

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