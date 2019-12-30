مرتضى: من ينكر السحر فهو كافر (فيديو)

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك سحر أسود معمول للقلعة البيضاء زاعمًا أنه من تدبير هاني العتال عضو المجلس وأحمد سليمان عضو المجلس سابقًا وممدوح عباس رئيس النادي سابقًا وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وقال مرتضى منصور: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن فهو الكافر" ثم عرض آراء لبعض الشيوخ عن وجود السحر والاعتراف به في القرآن.

كان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.