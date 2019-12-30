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الأهلي يعود "مضطرا" للتفاوض مع أحمد حجازي وجلال

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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حجازي
حجازي
علي نبوي
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بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في التفكير بالتراجع عن التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر بقطع في وتر إكيليس وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أشهر.

 

وعادت فكرة التعاقد مع مدافع جديد في يناير المقبل إلى لجنة التخطيط بقوة في ظل النقص الذي يعاني منه المركز بجانب عدم قناعة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بياسر إبراهيم والذي خرج من حساباته تمامًا منذ توليه المهمة.

 

وفتح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خط المفاوضات مع أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي لإقناعه بالعودة إلى القلعة الحمراء وحاجة الفريق إلى خدماته.

 

كما واصل مدير التعاقدات بالنادي الأحمر اتصالاته مع نادي إنبي من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.

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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الاهلي اسامة جلال اخبار الرياضة احمد حجازي

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