مصر صمام الأمان.. جهود الخارجية على المستوى العربي في 2019

شهد عام 2019 تكثيفا لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في الدوائر العربية والأفريقية، فضلاً عن بقية الدوائر الجغرافية الهامة الأخرى في أوروبا وآسيا وغيرها، وكذا داخل المحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي الذي تولت مصر رئاسته على مدار العام الجاري، حققت خلالها العديد من الإنجازات القارية الهامة وفقاً لخطة واضحة من أولويات العمل.





وفيما يلي نستعرض جهود وزارة الخارجية، على مستوى العلاقات المصرية مع الدول العربية ودول الجوار:





1. التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن:





شهد عام 2019 تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن عبر عقد القمة الأولى لزعماء الدول الثلاث بمشاركة رئيس الجمهورية بالقاهرة في 24 مارس 2019، والتي تم الاتفاق خلالها على دفع التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.





فيما عُقدت القمة الثلاثية الثانية بمشاركة رئيس الجمهورية على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2019.





وشارك وزير الخارجية في اجتماعات وزراء خارجية الدول الثلاث لدفع التعاون والتنسيق المُشترك ومُتابعة تنفيذ تكليفات قمم القادة الثلاثة، وذلك على النحو التالي: (تونس، 29 مارس 2019)، و(بغداد، 4 أغسطس 2019)، و(القاهرة، 10 سبتمبر 2019)، و(باكو، 25 أكتوبر 2019)، و(واشنطن، 15 نوفمبر 2019).





2.فلسطين:





تستمر وزارة الخارجية في الدفع قُدماً بالموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في كافة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وكذا داخل المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مساندة دور المنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.





مواصلة إبراز الجهود المصرية المُستمرة من أجل الدفع قُدماً بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية وتفادي التصعيد العسكري. وكذا تعزيز جهود التعامل مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق والتعاون مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذي تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء الفلسطينيين.





هذا، وتهدف الدبلوماسية المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





3. سوريا:





انطلاقاً من ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، تحرص وزارة الخارجية على السعي نحو دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية وضمان أمن وسلامة الشعب السوري واستقرار وتماسك الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية، فضلاً عن رفض العدوان التركي الأخير على الأراضي السورية، وهو الموقف الذي يتسق مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية ويحظى بتقدير المجتمع الدولي.





شاركت مصر في اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية المعنية بسوريا على المستويين الوزاري وكبار المسئولين، كما تواصل مصر مساعيها الرامية إلى حث القوى الدولية والأطراف السورية على دفع المسار السياسي ممثلاً في عملية جنيف مع عمل اللجنة الدستورية باعتبارها المحطة الأولى للتسوية السياسية اللازمة للأزمة السورية. وتواصل مصر أيضاً اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية لضمان استمرار توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض.





تواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصريين.





دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية جامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية في أكتوبر 2019، حيث أدان الاجتماع الاعتداء التركي على سوريا باعتباره خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا.





4. الأردن:





قام رئيس الجمهورية بزيارة إلى الأردن في يناير 2019 التقى خلالها مع أخيه العاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني ابن الحسين"، كما استقبل سيادته ملك الأردن بمصر في عدة زيارات خلال أشهر مارس ويوليو وأكتوبر 2019.





انعقدت أعمال اللجنة المشتركة مع الأردن على مستوى القمة بمشاركة السيد رئيس الجمهورية بالقاهرة في يوليو 2019، حيث تم التوقيع على 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، والموانئ، وحماية المستهلك، والمناطق الحرة، والإسكان، والتشييد، والخدمة المدنية، والإذاعة والتليفزيون.





التقى وزير الخارجية نظيره الأردني عدة مرات على مدار العام بالقاهرة وعمان وعلى هامش عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وذلك لبحث مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور والتنسيق حول القضايا محل الاهتمام المشترك.





5. العراق:زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة في مارس 2019، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات النفط، والاتصالات، والربط الكهربائي، والتعليم، والإسكان، والزراعة.





6. لبنان:





التقى رئيس الجمهورية مع الرئيس اللبناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2019، لبحث دعم العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية.





عقدت الدورة التاسعة للجنة المصرية اللبنانية المشتركة في مايو 2019 برئاسة رئيسيَ وزراء البلدين، وتم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات التدريب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات.





قام وزير الخارجية بزيارة إلى بيروت في يناير، حيث التقى عدد من كبار مسئولي الدولة اللبنانية، وعلى رأسهم الرئيس اللبناني، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وعدد من القيادات السياسية اللبنانية، لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.





7. ليبيا:





استضافة وعقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.





هذا، مع رفض مصر قيام "فايز السراج" بتوقيع مُذكرتيّ تفاهم مع تركيا، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي؛ مع التأكيد على أهمية عدم انتهاك الأراضي الليبية ودخول أطراف ثالثة تُزيد من تعقد الموقف على المشهد الليبي. وجاري مواصلة الجهود مع الأطراف الدولية للتصدي للتدخلات التركية.





8. السودان:





شهدت العلاقات المصرية السودانية استمرار التقارب على المستوى الرسمي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، حيث استمر تبادل الزيارات على كافة المستويات، وحرص الجانب المصري على الحفاظ على متانة العلاقات والتنسيق المستمر خلال المراحل المختلفة التي شهدها السودان على مدى الأشهر الأخيرة، وتمثلت أهم الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين فيما يلي:





1. زيارة رئيس مجلس السوداني الفريق أول/ عبد الفتاح البرهان، إلى القاهرة في 25 مايو الماضي، حيث التقى السيد رئيس الجمهورية، وذلك في أول جولة خارجية له بعد أكثر من 40 يومًا على تولّيه منصبه في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير.





2. زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول/ محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى القاهرة في 29 يوليو 2019، حيث استقبله خلالها السيد رئيس الجمهورية.





3. مشاركة رئيس مجلس الوزراء في حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان الذي عقد في 17 أغسطس 2019، وقيام سيادته بالتوقيع على الوثيقة، أعقبها زيارة رئيس الوزراء السوداني "د. عبد الله حمدوك" إلى القاهرة في 18 سبتمبر 2019.





4. قيام وزير الخارجية بزيارة الخرطوم في 9 سبتمبر 2019، حيث التقى كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول/ عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء "د. عبد الله حمدوك"، ووزيرة الخارجية السودانية "أسماء عبد الله".





استضافت القاهرة القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان في 23 ابريل 2019، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين رفيعي المستوى عن كل من تشاد، الكونغو، جيبوتي، رواندا، جنوب أفريقيا، الصومال، إثيوبيا، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، نيجيريا، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.





قامت مصر بإرسال مساعدات طبية في إطار تقديم حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في مايو 2019، أعقبها إرسال شحنة مساعدات غذائية في سبتمبر 2019 وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وجاري التحضير لحزمة جديدة من المساعدات الطبية إلى السودان.





9. جنوب السودان:





شهدت العلاقات بين مصر وجنوب السودان تقارباً ملحوظاً على مدار عام 2019، انعكس في تبادل الزيارات على مستويات عدة، علاوةً على اهتمام مصر بتحقيق الاستقرار وتنفيذ بنود السلام المنشط بجنوب السودان، حيث تم إرسال جسر جوي لجنوب السودان في سبتمبر وأكتوبر 2019 لتسليم أدوية وخيم وملابس عسكرية كجزء من المساهمة المصرية في إنشاء مراكز تجميع القوات (الكانتونات) وفقاً لاتفاق السلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة. هذا، وتمثلت أهم الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين فيما يلي:





1.زيارة الرئيس الجنوب سوداني "سلفا كير" إلى القاهرة في يناير 2019، حيث استقبله السيد رئيس الجمهورية، فضلاً عن زيارة نائب الرئيس الجنوب سوداني إلى مصر في ديسمبر 2019 للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.





2. زيارة الدكتور رئيس مجلس النواب المصري إلى جوبا في ديسمبر 2019، حيث التقى مع الرئيس الجنوب سوداني "سلفا كير" وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.





3. التقى كل من وزير الخارجية المصري ونظيره الجنوب سوداني أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019.





تقديم الدعم لدولة جنوب السودان الشقيقة في مجالات التعليم، الصحة، الكهرباء، الموارد المائية والري، الزراعة، الثروة الحيوانية والسمكية، البنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى مجال بناء القدرات عبر تنظيم دورات تدريبية في المجالات المتنوعة للكوادر الجنوب سودانية.





10. الجزائر:





استقبل رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الجزائري المؤقت "عبد القادر بن صالح" بالقاهرة في يونيو 2019، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





11.المغرب:





استقبل وزير الخارجية نظيره المغربي بالقاهرة عدة مرات في يناير ويوليو ونوفمبر 2019، وحيث سلم وزير الخارجية المغربي رسالة من العاهل المغربي إلى السيد رئيس الجمهورية بالقاهرة في نوفمبر 2019.





12. تونس:





استقبل رئيس الجمهورية الرئيس التونسي الراحل "الباجي قائد السبسي" على هامش أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى في شرم الشيخ في فبراير 2019.





عقدت الدورة الـ 14 لآلية التشاور السياسي بين مصر وتونس على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في مارس 2019.





13.موريتانيا:





استقبل رئيس الجمهورية الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني" بالقاهرة في يونيو 2019، حيث تم بحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





14.السعودية:





قام خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز" بزيارة لمصر في فبراير 2019 وذلك لحضور القمة العربية الأوروبية.





شارك رئيس الجمهورية في القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في مكة المكرمة في الأول من يونيو 2019، والتقى على هامشها مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.





في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه التحديات الإقليمية المشتركة، التقى السيد رئيس الجمهورية مع ولي العهد السعودي على هامش اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا باليابان يومي 28 و29 يونيو 2019، كما التقى السيد وزير الخارجية نظيره السعودي مرتين شهريّ مارس ونوفمبر 2019.





15. الإمارات:





استقبل رئيس الجمهورية ولى عهد أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد" في مصر، وذلك على النحو التالي: (الإسكندرية في مارس 2019)، و(القاهرة في مايو 2019)، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، حيث تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجالات الإسكان، والري، والتجارة والصناعة.





قام رئيس الجمهورية بزيارة إلى الإمارات في نوفمبر 2019، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في العديد من المجالات من بينها الرقابة المالية والتأمينات والضرائب والقوى العاملة، كما تم إطلاق منصة للاستثمار بمقدار 20 مليار دولار.





شارك وزير الخارجية في الدورة العاشرة من منتدى "صير بني ياس" في إطار الحرص المصري على التفاعل وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، كما التقى سيادته وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية بالقاهرة في سبتمبر 2019 على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك اتصالاً بالتنسيق المُستمر تجاه قضايا المنطقة بين البلدين.





16.الكويت:





قام رئيس الجمهورية بزيارة إلى الكويت في سبتمبر 2019، حيث التقى سيادته خلالها كل من سمو أمير الكويت، ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء الكويتيين.





قام رئيس الوزراء الكويتي بزيارة إلى مصر في أكتوبر 2019 على رأس وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال ومُمثلي غرفة التجارة والصناعة الكويتية، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات الاستثمار وتمويل مشروعات التنمية.





17. البحرين:





استقبل رئيس الجمهورية جلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين خلال زيارته إلى مصر في نوفمبر 2019 لبحث تعزيز التعاون المُشترك، والتشاور حول التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.





التقى وزير الخارجية نظيره البحريني بالقاهرة في أكتوبر 2019على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين حول تعزيز التعاون المشترك والتعامل مع التحديات الإقليمية المشتركة.





18.سلطنة عُمان:





انعقدت الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المصرية – العمانية في مسقط في مارس 2019 على مستوى وزيريّ خارجية البلدين، حيث تم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الصحة والبيئة والتعليم والقوى العاملة والمواصفات والمقاييس.





19.اليمن:





تحرص وزارة الخارجية على تأكيد دعم مصر للحكومة الشرعية اليمنية والشعب اليمني منذ اندلاع الأزمة على كافة المستويات، وبخاصةً على المستوي الإنساني وفي كل المناسبات ذات الصلة بالشأن اليمني في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية.





تستضيف مصر أكثر من مليون يمني حالياً يعاملون نفس معاملة المواطن المصري، ومن ضمنها التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية في منح تأشيرات علاج للمواطنين اليمنيين، ومنحهم تصاريح إقامة مؤقتة.





20. جامعة الدول العربية:





شاركت مصر بفاعلية في إطار عضويتها في جامعة الدول العربية في العديد من القمم والاجتماعات الوزارية والفعاليات سواء في الإطار العربي، وعلى رأسها الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة التي عقدت بتونس في شهر مارس 2019، الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوي القمة التي عقدت في مكة المكرمة في 30 مايو 2019، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر، وتفعيل اتصالاتها الإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المصرية والعربية.





استضافت مصر حدثا تاريخياً متمثلاً في القمة العربية الأوروبية الأولي في شرم الشيخ في فبراير من عام 2019 تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة واسعة من القادة والزعماء العرب والأوروبيين، والتي صدر عنها إعلان شرم الشيخ، الذي تضمن رؤية إستراتيجية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الدول العربية والأوروبية.





شاركت مصر في منتدى التعاون العربي الروسي الذي انعقد في موسكو في أبريل 2019، وكذا منتدى التعاون العربي الصيني الذي انعقد في أبو ظبي في يونيو 2019.



