الطالع الفلكى الإثنين 30/12/2019.. سِينِيتْ!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الخامسة و 41 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّادسة و 4 دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة القلب من 20 ديسمبر - 1 يناير.





اليوم 21 كهيك قبطى ، 30 كانُون أوّل رُومى، 4 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (طب خمسة فِسِتّة بكام؟)-ياعم بأه.(يُونس شلبى من مسرحية مدرسة المشاغبين-1973)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الجدى يثلث أورانوس فى الثور -غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى الجدى يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع أورانوس فى الثور ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثانية عشرة و21 دقيقة بعد مُنتصف الليلة-فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز لقدراتك المنطقيّة والعقليّة مع إتصاله بأورانُوس كوكب التكنولوجيا الفائقة فربُما تولّدت لديك المهارة لتصميم برنامج كمبيوتر شديد التعقيد ، الدخول فى مُسابقات حل الألغاز أو إنهاء الكلمات المتقاطعة بسرعة مُدهشة ، مُباراة شطرنج عالميّة تقوم فيها بقهر خصمك بصورة إبتكارية غريبة تُدهش الخصم والجمهور، حل ألغاز أفلام التشويق الذّهنى ومُغامرات شيرلوك هُولمز قبل وصولك لنهايتها ، مُمارسة لعبة عقلية/عطارد فى الجدى لكنها مُمتعة/أورانوس فى الثور تحكمه الزهرة ، هذا الإتصال مفيد لتفهم/ عطارد حقيقة شخص تتعرّف عليه من خلال مُلاحظتك لأشياء شديدة الغرابة فيه/أورانوس يعجزكأن تُلاحظ عدم تماشى ألوان ملابس الشخص أو ذوق غريب فى موديل حذائه أو حتى طول أظافره ، ومن خلال هذا الفهم تقوم بأخذ تدابير الحيطة والحذر لحماية نفسك وغيرك من سقطة واردة من أعلى جبل الجدى ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك وضع لافتة ممنوع الإقتراب أوالإزعاج على باب مكتبك حتى تنتهى من كافة واجباتك،لاتركن للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.





برج الثور: بإمكانك التخلى مُؤقتاً عن فكرة فريق العمل والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.

برج الجوزاء: اليوم عليك إستخلاص الإجابة النهائيّة من الحبيب إن كنت عازباً ، أو إنهاء زعل مع الزوجة إن كنت متزوّجاً، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم ؟ متى ؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ.





برج الأسد: التدفق المالى لا يعنى الهرولة للأسواق الفاخرة والرَمْى بمجهود الأيّام على سلع لا لزوم لها ، قرش توفّره قرش تكسبه.





برج العذراء : لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، لاتخجل من رفض سلعة أو عاطفة فخجلك قد يكلف خسارة لا تتحملها.









برج الميزان: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظرمختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، وهذا ليس سبباً كافياً للزعل.





برج العقرب: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.









برج القوس: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجدى: تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظتك للتفاصيل الصغيرة ، احرص أن تكون كلماتك فى توقيتها المناسب.





برج الدّلو: نشاط مُكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك فى العمل والعائلة، لا تستهن بمكالمة هاتفية قد تكون سبباً لباب الرزق لك فى مكان جديد.





برج الحوت: إبحث عن مهاراتك وقم بتوظيفها فيما تُجيده ولا تُقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.