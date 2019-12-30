إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وأتوبيس 26 راكبا، بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.



تلقي اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من العميد عمرو مندور، مأمور مركز شرطة أبو حماد، بوقوع حادث تصادم اتجاه العباسة دائرة مركز أبوحماد.



وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين من التحريات تصادم أتوبيس 26 راكبا مع سيارة نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلي مستشفي أبوحماد العام، لتلقي الإسعافات الأولية.



وجاري رفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز أبوحماد بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.