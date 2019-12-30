Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إسلام علي
Advertisements
أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات في حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وأتوبيس 26 راكبا، بدائرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد بلاغا من العميد عمرو مندور، مأمور مركز شرطة أبو حماد، بوقوع حادث تصادم اتجاه العباسة دائرة مركز أبوحماد.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين من التحريات تصادم أتوبيس 26 راكبا مع سيارة نصف نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلي مستشفي أبوحماد العام، لتلقي الإسعافات الأولية.

وجاري رفع أثار الحادث من الطريق وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز أبوحماد بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم الإثار اصابة 10 اشخاص

أخبار تهمك

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

خبير اقتصادي: الدخل الحقيقي للمواطن المصري في طريقه للتحسن تدريجيا

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 17 ساعة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأبو حماد

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأبو كبير

أبرز 5 حوادث في الشرقية اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019

عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث مروع بأبو حماد بالشرقية

إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بلودر بالزقازيق

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:38 ص

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status