Advertisements
Advertisements
Advertisements

احذروا التقلبات.. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الكريسماس

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة الطقس ليلة رأس السنة "الكريسماس" الموافق يوم الأربعاء الأول من يناير لعام 2020.

وحذرت الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بداية العام الجديد، المثمثلة في نشاط الرياح على البحر المتوسط مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وتزيد من احساسنا ببرودة الطقس، مشيرة إلى أن الطقس يشهد بارد نهارا، ويكون شديد البرودة ليلا مع سقوط الأمطار على السواحل المطلة علي البحر المتوسط؛ وكذلك على شمال الدلتا وبورسعيد.

وأعلنت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بينما الرياح تكون معتدلة نشطة على خليج السويس، مما تعيق حركة الملاحة، وعلى القائمين بالأعمال البحرية توخي الحذر من تقلبات الطقس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس رأس السنة درجات الحرارة حالة الطقس انخفاض الحرارة الكريسماسليلة راس السنة الكريسماس الارصاد الجوية

أخبار تهمك

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 14 ساعة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

خبير اقتصادي: الدخل الحقيقي للمواطن المصري في طريقه للتحسن تدريجيا

منذ حوالي 3 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد" تعلن توقعات طقس الغد.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس اليوم غير مستقر.. وتحذيرات عاجلة من "الأرصاد" للمواطنين

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2/1/2019

"شديد البرودة ليلا".. تعرف على حالة الطقس

اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم (تفاصيل)

طقس غير مستقر.. اعرف درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:38 ص

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status