Advertisements
احذروا التقلبات.. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الكريسماس
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
Advertisements
Advertisements
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة الطقس ليلة رأس السنة "الكريسماس" الموافق يوم الأربعاء الأول من يناير لعام 2020.
وحذرت الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بداية العام الجديد، المثمثلة في نشاط الرياح على البحر المتوسط مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وتزيد من احساسنا ببرودة الطقس، مشيرة إلى أن الطقس يشهد بارد نهارا، ويكون شديد البرودة ليلا مع سقوط الأمطار على السواحل المطلة علي البحر المتوسط؛ وكذلك على شمال الدلتا وبورسعيد.
وأعلنت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تنخفض، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بينما الرياح تكون معتدلة نشطة على خليج السويس، مما تعيق حركة الملاحة، وعلى القائمين بالأعمال البحرية توخي الحذر من تقلبات الطقس.
Advertisements