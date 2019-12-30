احذروا التقلبات.. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الكريسماس

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بشأن حالة الطقس ليلة رأس السنة "الكريسماس" الموافق يوم الأربعاء الأول من يناير لعام 2020.





وحذرت الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بداية العام الجديد، المثمثلة في نشاط الرياح على البحر المتوسط مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وتزيد من احساسنا ببرودة الطقس، مشيرة إلى أن الطقس يشهد بارد نهارا، ويكون شديد البرودة ليلا مع سقوط الأمطار على السواحل المطلة علي البحر المتوسط؛ وكذلك على شمال الدلتا وبورسعيد.



