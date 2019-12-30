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"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تحرص الفنانة مي سليم، على أظهار حبها لأبنتها الوحيدة "لي لي"، من خلال نشر صور لهما، أو مقاطع فيديو تجمعهما، وقامت "سليم" بنشر مجموعة صور عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مع أبنتها "لي لي"، وعلقت على الصور قائلة: "الحب كلوا كلوا..ربنا يحفظ كل اولادنا جميعًا يارب".

وعبر متابعي "مي سليم" بكتابة تعليقات كثيرة معبرين عن إعجابهم بأبنتها، وجاءت تعليقات كالتالي: "شبه بعض اوي، قمرات ما شاء الله، ربنا يحفظها ويبارك فيها، ربنا يخليكم لبعض ويحفظها، شبهك اوي يا مى، ايه الجمال دا ربنا يحفظها".

آخر أعمال الفنانة مي سليم، هو مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المذاع عبر قناة ON E، والعمل يشارك في بطولته إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداثه"حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، من بطولة كوكبة من النجوم وهم"إياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)
"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)
"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)
"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)
"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)
"الحب كلوا" الوجة الأخر لـ مي سليم "الأم" (صور)
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مي سليم وبنتها مي سليم حواديت الشنازلزيه الجوكر أبناء مي سليم

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