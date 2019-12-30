"برودة وأمطار".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن كواليس حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن البلاد تشهد برودة شديدة تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتعرض السواحل الشمالية الغربية لأمطار نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.





ويسود اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.





وحالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد الجوية أنها تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 11 18





شبين الكوم 10 17





طنطا 10 17





دمنهور 09 17





الإسكندرية 08 16





بلطيم 09 16





مطروح 09 16





السلوم 09 17





سيوة 07 14





بورسعيد 11 17





دمياط 12 16





الزقازيق 11 18





الاسماعيلية 10 18





السويس 10 18





العريش 09 18





رفح 09 17





رأس سدر 10 20





نخل 01 17





طابا 12 18





كاترين 02 11





الطور 09 21





شرم الشيخ 13 24





الغردقة 10 22





مرسى علم 15 22





الفيوم 10 18





بني سويف 10 18





المنيا 07 19





أسيوط 06 18





سوهاج 08 19





قنا 07 19





الأقصر 07 20





أسوان 08 22