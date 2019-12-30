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تفاصيل إطلاق نار داخل كنيسة في أمريكا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:50 ص
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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، مقتل شخص وإصابة أخر، جراء إطلاق نار داخل كنيسة خلال الصلاة في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة.

 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم خدمة الإطفاء في مدينة فورث وورث القريبة مايك درايفدال، إنه "في حوالي الساعة 10:57 بالتوقيت المحلي (17:57 ت غ) تم إبلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست". وأضاف "عندما وصلوا، وجدوا أنه تم إطلاق أعيرة نارية".

 

وأفادت وكالة فرانس برس، بنُقِل ثلاثة أشخاص بينهم المهاجم إلى المستشفى على نحو طارئ. وأوضح درايفدال أن "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

 

وقالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الإسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم أصيبوا برصاص". وأضافت لفرانس برس "توفي شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث بوضع حرج".

 

وكشف مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحفي، "اليوم حوالي الساعة 11:15 صباحاً دخل مهاجم إلى كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست أثناء الصلاة" وأطلق أعيرة نارية، وبدورهما أطلق مصليَيْن في الكنيسة النار وأصابا المشتبه به".

 

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن إدارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الأحد إن "مصلّيَيْن بَطَلَيْن قد حالا دون وقوع الأسوأ وأنقذا عددا لا يحصى من الأرواح. أفكارنا معهم ومع عائلاتهم".

 

وقال المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، أنه "بحالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

 

بدوره قال حاكم الولاية الجمهوريّ غريغ أبوت إن "أماكن العبادة مقدسة وأنا ممتن لموظفي الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع فقدان مزيد من الأرواح".

 

وقُتل زهاء أربعة آلاف شخص بالرصاص عام 2017 بالولايات المتحدة، إحدى أكثر الدول التي تنتشر فيها الأسلحة النارية، نقلًا عن قناة العربية.

 

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الكلمات المفتاحية

ولاية تكساس داخل كنيسة اطلاق نار أمريكا

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