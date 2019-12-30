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الأندية العربية تحصد الانتصارات في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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سارت نتائج الأندية العربيةفي ثاني أيام الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بحثا عن بطاقات العبور إلى الدور ربع النهائي، ما بين انتصارات وهزائم وتعادل.

ففي المجموعة الثانية، فاز الأهلي المصري على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل لا شيء في مباراتهما على ستاد السلام في العاصمة القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، فيما بقي رصيد بلاتينيوم خاليا من النقاط. وسجل للأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 8 ومن ثم 69 من ركلة جزاء.

وفي المجموعة نفسها، حقق نادي الهلال السوداني مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على النجم التونسي في عقر دار الأخير بهدف من دون رد. 


ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط وتقدم خطوة في سباق المنافسة، وحقق أول فوز له تحت قيادة مدربه المصري الجديد حمادة صدقي وأنعش آماله في التأهل إلى دور الثمانية.

وسجل هدف الهلال الوحيد أطهر الطاهر في الدقيقة 59 ليعود الهلال بـ 3 نقاط غالية ويفرض صدارة ثلاثية عربية في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى، تعادل الزمالك المصري مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في لقاء مثير حافل بالفرص الضائعة، خاصة من جانب الزمالك عبر لاعبيه فرجاني ساسي ومحمد أوناجم.

وافتتح مصطفى محمد التقدم للزمالك في الدقيقة 72، ورد كولا بالتعادل لزيسكو الزامبي في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي، وبات بحاجة للفوز على زيسكو في لقاء الجولة الرابعة لزيادة الفارق والاقتراب خطوة كبيرة من بلوغ دور الثمانية للبطولة، فيما رفع زيسكو الزامبي رصيده عند نقطتين فقط.

وفي المجموعة الثالثة، فاز الوداد المغربي على بترو أتلتيكو الأنغولي 4/1 في لقائهما على ملعب الأول. ويدين الوداد في انتصاره إلى مهاجمه الكبير أيوب الكعبي الذي سجل هاتريك في الدقائق 29-79 – 90 وويسلون مدافع بترو أتلتيكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، فيما سجل توني ريبيرو لأتلتيكو في الدقيقة 68.

ورفع الوداد رصيده إلى 5 نقاط في وصافة جدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأنغولي عند نقطة في المركز الثالث. وخسر نادي اتحاد الجزائر الجزائري أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأول بهدف مقابل لا شيء في أسوأ النتائج العربية في الجولة الثالثة ليفقد 3 نقاط غالية. وسجل هدف المباراة الوحيد كيكانا لصن داونز في الدقيقة 59.
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