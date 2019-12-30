تامر كرم لـ"الفجر الفني": "الملك لير" ليحيى الفخراني نقلة للعالمية.. واستعد لمسرحية جديدة مع محمد رمضان







فى البداية نهنئك على نجاح مسرحية الملك لير.. كيف كانت التجربة فى هذا العمل؟

أنا سعدت جدا بالتجربة، وخاصة أنها نالت إعجاب الجمهور من حيث جودتها وتقديمها بشكل مختلف وجديد يواكب العصر والجمهور أصبح لديه وعى بما يقدم ويشاهد الأعمال العالمية ولا يقبل بمستوي أقل من الاحتراف، نحن كنا حريصين على تقديم مستوي عالمي والحمد لله قدرنا نعمل هذا حيث حازت "الملك لير" على أفضل مسرحية فى استفتاء برنامج "معكم" وهو استفتاء من الجمهور وأنا استمتعت بالعمل جدًا مع كل فريق العمل وكواليس العمل كانت فى منتهي الانضباط والتعاون.



حدثنا عن كواليس العمل مع الراحل فاروق الفيشاوي

فاروق الفيشاوي، من الشخصيات الطيبة والتى تتميز بالشهامة ومواقفه جميلة جدًا، كان فى العمل لا يشعرني بمرضه رغم أنه يتألم ولكن كان يتحمل لأنه سعيد بالعمل، كان يتحمل المشقة فى المجيء إلى المسرح لعمل البروفة، لكن حبه وعشقه للمسرح كان يجعله يتحمل كل هذا وهو فنان جميل ورحل عن عالمنا بجسده ولكن يظل موجود معانا بأعماله المميزة وتاريخه الفني.



كيف تعاملت مع موقف وفاة فاروق الفيشاوي بعد أول عرض؟

انشغلنا فى كيفية توديع هذا الراحل العظيم، لأن المسرح مستمر ومكمل مثله مثل الحياة، بدأنا بالتعديل داخل المسرحية وتبديل دور الراحل فاروق الفيشاوي بدور الفنان أحمد فؤاد سليم الاستعانة بمجدي كامل فى دور أحمد فؤاد سليم.



ما جديدك فى المسرح خلال الفترة المقبلة؟

هناك أكثر من عمل استعد له ولكن أبرزهم حاليًا عمل مسرحي مع الفنان محمد رمضان، ومازلنا فى مرحلة التحضيرات الأولية.



وما تعليقك على غياب المسرح حاليًا عن قديما؟

المسرح موجود ولم يغيب، فمصر تقدم أكثر من ٣٠٠ مسرحية والجمهور المهتم بالمسرح هو الذي يذهب إلى المسرح، أنا قدمت مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" وكان المسرح مليئًا بالجمهور وهذا يدل على أن المسرح لم يغيب وأيضا "قواعد العشق الأربعون" وغيرها.



ما رأيك فى اجتهادات القطاع الخاص فى المسرح؟

القطاع الخاص كان فى حالة غياب شديدة، وكانت هناك بعض التجارب الفردية مثل تجربة محمد رمضان فى مسرحية "أهلا رمضان" أيضً اتجربة مسرح مصر بغض النظر اتفقنا على مايقدمه أو لا، ولكن فى النهاية رجعت كلمة مسرح، والآن وظهور كايرو شو وتقديم أكثر من عمل مسرحي مثل "الملك لير، علاء الدين"، وغيرها من الأعمال التي قدمتها، تعتبر عودة قوية للقطاع الخاص، وحركة لتنشيط العمل المسرحي، وتشجيع النجوم للعمل المسرحي.



حدثنا عن جديدك كممثل خلال الفترة المقبلة؟

حاليًا تعاقدت على مسلسل "سيف الله" مع الفنان عمرو يوسف.



حصلت على عدة جوائز.. ما أقرب جائزة إلى قلبك والمفضلة لديك؟

جائزة الدولة التشجيعية أعتبرها أهم جائزة فى حياتي لأنها تقدير من الدولة والحصول عليها كان صعب.



فى نهاية حديثنا.. ما الذي يتمناه تامر كرم فى عام 2020؟

على المستوى العام أتمنى أن تكون بلد آمنة ومستقرة وتزدهر وأن يحقق كل إنسان ما يتمناه، على المستوي الشخصي أتمنى أن أظل محافظًأ على مكانة المسرح، بجانب تقديم الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية المميزة.









مخرج وممثل استطاع أن يثبت موهبته فى التمثيل والإخراج، وكان من أشهر أعماله كمخرج مسرحية "الملك لير، يوم أن قتلوا الغناء"، ومن أشهر أعماله كممثل "مسلسل كليوباترا، باب الخلق، رأس الغول"، وحصل على عدة جوائز من أهمها جائزة "الدولة التشجيعية فى الإخراج المسرحي".فتح المخرج تامر كرم قلبه لـ"الفجر الفني"، وتحدث عن تجربته فى مسرحية الملك لير، رأيه فى الوضع المسرحي حاليا، أعماله الفنية الجديدة، كواليس العمل مع الراحل فاروق الفيشاوي.وإلى نص الحوار..