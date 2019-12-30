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6 مصابين حصيلة انقلاب أتوبيس مشجعي المصري ولا وفيات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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تعرض جماهير النادي المصري لحادث سير أثناء عودتهم لمنازلهم في بورسعيد، وأسفر الحادث عن إصابة البعض.

 وقدر شهود عيان المصابين بـ6 أشخاص، مؤكدين أن جميع المصابين تلقوا العلاج وعادوا جميعا إلى منازلهم  في حالة جيدة. 

يذكر أن أتوبيس يقل عددا من جماهير المصرى، انقلب أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق البورسعيدى أمام  بيراميدز في المباراة التي جمعتهما بالإسكندرية، أمس الأحد، ضمن دور مجموعات البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف. 

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعد إجراء الإسعافات لهم عادوا جميعا إلى بورسعيد.
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مشجعي المصري حادث انقلاب أتوبيس النادي المصري اتوبيس بورسعيد

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