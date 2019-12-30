الشرنوبي: لم يأخذني التمثيل من حبي الأساسي للغناء





عبر المطرب محمد الشرنوبي،عن سعادته بالآراء التي تؤكد أنه حقق نجاحًا كبيرًا في التمثيل، مؤكدًا أن هذا شرف له، خاصة أني أتعامل مع نفسي كممثل هاو يحب هذا المجال.





وأضاف في تصريحات إعلامية قائلًا: "لكن بكل صراحة لم يأخذني التمثيل في أي وقت من حبي الأساسي للغناء".





وتابع: "فقد قدمت في وقت ذروة نجاحي التمثيلي أعمالا غنائية وألبوما وحفلات قوية في الأوبرا وخارجها".





يذكر أن الشرنوبي، شارك في فيلم "الممر" ومسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث لاقت الأدوار التي لعبها قبولًا واسعًا من الجمهور الذي أشاد بتجاربه الأولى في التمثيل.





