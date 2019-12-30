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شاهد.. لحظة الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:25 ص
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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة الهجوم المروع الذي نفذه مسلح في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية، أثناء قداس صباح الأحد.
ورصدت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم، حيث كان
الحضور جالسين على مقاعدهم في لحظة صمت، وباغت المهاجم المصلين وأطلق الرصاص ليسقط
شخصين أرضا، قبل أن يتلقى بدوره رصاصة قاتلة من شخص ما.
وسادت حالة من الذعر بين المتواجدين في الكنيسة الذين قاموا على الفور بالاختباء أسفل المقاعد، لمشاهدة الفيديو إضغط هنا.
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