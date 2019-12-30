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وزير الدفاع الأمريكي: الضربات ضد مواقع حزب الله بسوريا والعراق كانت ناجحة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
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بوابة الفجر
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قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات ضد مواقع حزب الله في سوريا والعراق كانت ناجحة، والمسؤولون ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأضاف إسبر، أن القصف كان ضد جماعة ترعاها إيران في العراق.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، استهداف 5 مقرات تابعة لحزب الله في سوريا والعراق، وأسفر القصف عن مقتل 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبى العراقي.


وقال البنتاجون أن القصف جاء ردا على الهجوم على قواعد عراقية تستضيف أمريكيين، وأن الضربات نفذتا طائرات أمريكية من طراز إف 15.


وأكد أحمد الحمداني، مراسل فضائية العربية، في مدينة أربيل العراقية، أن الضربة موجعة للحشد الشعبي.

 

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا حزب الله العراق

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